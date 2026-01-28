Il centrodestra di Portoferraio si prepara alle prossime elezioni comunali del 2027. Alfredo Bolognesi, segretario della lista civica

"Bisogna essere uniti per le elezioni del 2027. Basta personalismi". A esporsi sull’attuale situazione che il centrodestra portuense sta vivendo è il segretario della lista civica "Area Portuense", Alfredo Bolognesi. Dopo il confronto pubblico di venerdì 23 gennaio, che ha visto protagonisti il senatore Alberto Balboni e il sindaco Dario Bernardi, il segretario Bolognesi torna a sottolineare la necessità di un centrodestra unito per vincere le prossime elezioni comunali. "A distanza di un anno dalla mia richiesta di un centro-destra unito – afferma Bolognesi – la situazione è rimasta la stessa, anzi, la Lega è uscita dal gruppo consiliare ’Uniti per Portomaggiore’". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Stesso simbolo, un candidato. Che deve avere un volto nuovo"

