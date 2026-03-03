Uomini e Donne registrazione 2 marzo | nuove esterne per Gemma

Durante la registrazione di lunedì 2 marzo di Uomini e Donne, Gemma Galgani è tornata a essere al centro dell’attenzione nel trono over. Sono state registrate nuove esterne con vari partecipanti, che portano avanti le vicende legate alla sua presenza nel programma. La puntata ha visto la partecipazione di Gemma e delle persone coinvolte nelle sue uscite recenti.

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione lunedì 2 marzo. Gemma Galgani torna protagonista del trono over e tornano anche le sue esterne. Arrivano le ultime anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne di lunedì 2 marzo. In questa registrazione Gemma Galgani torna al centro del trono over, dopo che nelle ultime puntate era stata messa da parte da altre storie. Secondo le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, si parte proprio dal trono over. Nuove esterne a Torino per Gemma Galgani, dove incontra l’ultimo cavaliere arrivato per lei. L’appuntamento però non produce sviluppi concreti e in studio decide di interrompere subito la conoscenza. 🔗 Leggi su 2anews.it

Uomini e Donne, Trono Classico - Le parole di Cristina

