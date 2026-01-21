Uomini e Donne registrazione 20 gennaio | Gemma in lacrime

Nella registrazione di Uomini e Donne del 20 gennaio, si sono verificati alcuni momenti significativi, tra cui l’emozionante stato di Gemma, apparsa in lacrime. Durante l’evento, è stata assente Tina Cipollari, una presenza abituale nel programma. Le anticipazioni offrono uno sguardo su quanto accaduto, evidenziando le dinamiche e le emozioni dei protagonisti in questa puntata.

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione martedì 20 gennaio. Gemma in lacrime, assente Tina Cipollari. Arrivano le ultime anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne di martedì 20 gennaio. Nella puntata di oggi, dove Tina Cipollari sarà assente, vedremo come prosegue il percorso di Gemma Galgani. Secondo le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, partiamo dal trono over. Gemma Galgani, delusa dal comportamento di Mario, che non le ha fatto neppure gli auguri di compleanno. La dama si lamenta in studio, mentre Isabella decide di chiudere la conoscenza con il cavaliere. Diversa la posizione di un’altra dama, che racconta di averlo baciato. 🔗 Leggi su 2anews.it

Uomini e Donne, registrazione 20 gennaio: Gemma vuole andare via, lacrime e malessereDurante la registrazione di Uomini e Donne del 20 gennaio, si è registrato un clima di forte tensione tra i partecipanti del trono over.

Uomini e Donne, registrazione 19 gennaio: Mario rifiuta ancora GemmaNella registrazione di Uomini e Donne del 19 gennaio, si è assistito al proseguimento della dinamica tra Mario e Gemma Galgani.

