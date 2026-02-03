Nella registrazione di lunedì 2 febbraio di “Uomini e Donne”, Gemma Galgani ha deciso di eliminare Ciro. La scelta ha sorpreso molti, soprattutto perché i due avevano iniziato a conoscersi da poco. Gemma ha spiegato di non sentirsi più convinta e ha preferito mettere fine alla frequentazione. I fan seguiranno con attenzione i prossimi sviluppi di questa storia.

Uomini e Donne, registrazione lunedì 2 febbraio. Nella puntata odierna Gemma Galgani ha deciso di eliminare Ciro. Arrivano le ultime anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne di lunedì 2 febbraio. In questa puntata ampio spazio al trono over, dove scopriamo che Gemma Galgani ha eliminato Ciro. Secondo le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, Sebastiano accetta di far scendere nuove dame arrivate per lui. Elisabetta dichiara di voler chiudere la conoscenza, spiegando di non voler piu' sostenere la situazione e di pretendere ormai l'esclusiva. Sabrina chiude la frequentazione con Nicola, dal momento che lui continua a uscire anche con un'altra dama, Atlanta. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Uomini e Donne, registrazione 2 febbraio: Gemma elimina Ciro

Approfondimenti su Uomini E Donne

Nella registrazione di lunedì, Sara ha incontrato un nuovo corteggiatore, Mattia, e ha subito avuto una buona impressione.

Nella registrazione di Uomini e Donne del 20 gennaio, si sono verificati alcuni momenti significativi, tra cui l’emozionante stato di Gemma, apparsa in lacrime.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Uomini E Donne

Argomenti discussi: Uomini e Donne: anticipazioni registrazione mercoledì 27 gennaio! Primo bacio per Ciro!; Uomini e Donne anticipazioni: Ciro Solimeno bacia Alessia, Gemma Galgani resta in studio; Uomini e donne, ritorno in studio con proposta per Agnese e Roberto: le anticipazioni; Uomini e Donne, anticipazioni: Gemma ancora in studio, scatta il bacio nel trono classico.

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 2 febbraio 2026/ Sara in difficoltà, arrivano nuovi tronisti?Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 2 febbraio 2026: Sara Gaudenzi in difficoltà, Trono Over show e arrivano nuovi tronisti? ilsussidiario.net

Anticipazioni Uomini e Donne Registrazione 2 febbraio: due rotture definitiveAnticipazioni Uomini e Donne: cosa è successo nella registrazione del 2 febbraio Questo pomeriggio, lunedì 2 febbraio, è stata registrata ... tuttosulgossip.it

Brando Ephrikian ha rotto il silenzio dopo le pesanti accuse ricevute dalla sua ex fidanzata Raffaella Scuotto L’ex tronista di Uomini e Donne sostiene di non avere mai esercitato alcuna forma di violenza contro la sua ex fidanzata - facebook.com facebook

Intelligenza artificiale, perché le donne sono più scettiche degli uomini Avversione al rischio ed esposizione potrebbero spiegare il divario, secondo un nuovo studio. x.com