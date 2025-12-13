Uomini e Donne Natalia Paragoni e la seconda gravidanza | come sta e data del parto

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta si preparano ad accogliere il loro secondo figlio, una lieta notizia condivisa con entusiasmo dai loro fan. La coppia, nota per la partecipazione a Uomini e Donne, sta vivendo un momento speciale e ha svelato dettagli sullo stato di salute di Natalia e sulla data del parto.

Una notizia attesa dai fan di Uomini e Donne e raccontata con leggerezza. Natalia Paragoni e Andrea Zelletta diventeranno di nuovo genitori. A distanza di due anni dalla nascita di Ginevra, la coppia ha scelto i social per condividere il momento, mescolando sorrisi e quotidianità. Nel frattempo, lei ha mostrato la schermata dell’app che monitora la gravidanza, ammettendo di non aver ancora realizzato del tutto ciò che sta accadendo. Il gender reveal è rimandato, ma l’attesa cresce, così come la curiosità del pubblico che li segue fin dagli esordi televisivi. Gesto di Nicole Belloni sui social prima della scelta Uomini e Donne news: l’annuncio di Natalia Paragoni e Andrea Zelletta. Anticipazionitv.it Uomini e Donne, Natalia Paragoni svela la data presunta del parto: ecco quando dovrebbe nascere il secondo bebè - Uomini e Donne, Natalia Paragoni svela la data presunta del parto: ecco quando dovrebbe nascere il secondo bebè. isaechia.it

