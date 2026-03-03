Uno lo immobilizza l' altro gli squarcia il giubbotto con un coltello | rapinato studente in via Archimede

Due uomini hanno assalito uno studente in via Archimede mentre stava tornando a casa dopo aver trascorso del tempo con gli amici. Uno dei due ha immobilizzato la vittima, mentre l’altro le ha squarciato il giubbotto con un coltello e le ha rubato il cellulare. L’aggressione si è conclusa con il furto e nessuna persona è rimasta coinvolta in modo diverso.