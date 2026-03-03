Uno lo immobilizza l' altro gli squarcia il giubbotto con un coltello | rapinato studente in via Archimede
Stava tornando a casa dopo aver trascorso qualche ora fuori con gli amici quando è stato minacciato da due uomini con un coltello utilizzato per squarciargli il giubbotto e portagli via il cellulare. È successo venerdì scorso in via Archimede dov'è stato rapinato uno studente di 19 anni che ha. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
