Porta un coltello a scuola | ferito un altro studente a una mano

Un episodio inquietante è avvenuto questa mattina in una scuola italiana. Un ragazzino ha portato un coltello a scuola e, durante un “gioco” in bagno con un compagno, la lama gli è scivolata di mano ferendolo al pollice. L’episodio ha causato sconcerto tra studenti e insegnanti, che hanno chiamato subito i soccorsi. Il ragazzo ferito è stato portato in ospedale per le cure del caso. La scuola sta valutando come agire per evitare che simili situazioni si ripetano.

Il "gioco" in bagno con il coltello di un compagno di scuola. Poi la lama che "scappa" e lo ferisce al pollice. Infine la chiamata al 112 e la corsa in ospedale (ma fortunatamente solo per accertamenti).Uno studente di 14 anni dell'istituto superiore Daverio di Varese si è ferito con un coltello.

