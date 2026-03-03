Unisannio inaugurazione dell’Anno Accademico | Ateneo presidio essenziale di conoscenza

L'Università di Unisannio ha inaugurato ufficialmente l'Anno Accademico in un evento che ha visto la partecipazione di rappresentanti dell’ateneo e della comunità locale. Durante la cerimonia, si è sottolineato il ruolo dell’ateneo come presidio di conoscenza nel Sannio, evidenziando la sua funzione nel ridurre le disuguaglianze territoriali e nel garantire il diritto allo studio. La manifestazione ha avuto luogo nella sede centrale dell’università.

"Nel Sannio, l'Università è presidio essenziale di conoscenza, capace di ridurre le disuguaglianze territoriali e di attuare concretamente il diritto allo studio". L'anno accademico dell'Ateneo sannita 2025 2026 si apre con questa riflessione della Rettrice Maria Moreno dedicata ai diritti umani e alla dignità della persona nel suo primo discorso dopo l'insediamento dello scorso novembre. Alla solenne cerimonia, svoltasi nell'ex Convento di Sant'Agostino, hanno partecipato il Presidente della Regione Campania Roberto Fico, l'assessore regionale Maria Carmela Serluca il regista Matteo Garrone, tutte le Autorità locali, il Sindaco Clemente Mastella, il Presidente della Provincia, Nino Lombardi.