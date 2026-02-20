Protestano i lavoratori del servizio pulizia in ateneo | sit-in nel giorno dell’inaugurazione dell’anno accademico

I lavoratori del servizio di pulizia all’Università del Salento hanno deciso di manifestare durante l’inaugurazione dell’anno accademico, a causa dei ritardi nei pagamenti delle loro retribuzioni. Un sit-in è stato pianificato per martedì mattina davanti all’ateneo, coinvolgendo il personale della società Euro&Promos, che gestisce le pulizie. La protesta mira a chiedere soluzioni rapide e il rispetto degli accordi salariali. Gli operatori si preparano a far sentire la loro voce nel giorno di apertura ufficiale dell’anno accademico.

Una manifestazione è stata organizzata per martedì 24 febbraio, nel Campus Ecotekne, dai e dalle dipendenti della società Euro&Promos: accanto ai lavoratori, i sindacalisti di Usb Lecce LECCE – Manifesteranno in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico. Un presidio di protesta è stato organizzato dai lavoratori e dalle lavoratrici della società Euro&Promos che fornisce i servizi di pulizia per l'Università del Salento, per la mattinata di martedì prossimo. Il sit-in è stato organizzato nel campus universitario Ecotekne, per protestare contro la "gestione iniqua del personale", questo il motivo riportato dal sindacato Usb, che affiancherà i lavoratori.