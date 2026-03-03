Unione cinquecittà presentata la proposta della sala operativa intercomunale per la difesa della montagna

L’Assessore regionale alla Protezione Civile ha visitato recentemente la sede dell’Unione Cinquecittà, in occasione del venticinquesimo anniversario della sua costituzione. Durante l’incontro è stata presentata la proposta di una sala operativa intercomunale dedicata alla difesa della montagna. La visita si è svolta nelle ultime ore ed è stata occasione per discutere di iniziative e progetti in corso.

Nel corso dell'incontro celebrativo, all'Assessore è stato consegnato il sigillo commemorativo dei 25 anni dell'Unione, quale riconoscimento del percorso istituzionale condiviso con il territorio. La visita ha rappresentato anche un'importante occasione di confronto tecnico sui temi della prevenzione e del coordinamento in materia di Protezione Civile. Presenti i rappresentanti dei sette Comuni dell'Unione – Aquino, Castrocielo, Colle San Magno, Roccasecca, Piedimonte San Germano, Villa Santa Lucia e Terelle – insieme ai gruppi comunali di Protezione Civile e alla Croce Rossa Italiana attivi sul territorio. Nel corso dell'incontro è stato consegnato all'Assessore un documento di sintesi contenente le principali proposte elaborate dall'Unione e dalle associazioni di volontariato.

