Presentata oggi nella Sala Tevere della Regione la XIII Edizione della Corsa del Ricordo

Questa mattina si è svolta nella Sala Tevere della Regione la presentazione della XIII Edizione della Corsa del Ricordo. L’evento si terrà l’8 febbraio e prevede una gara lungo il classico percorso nel quartiere Giuliano Dalmata, attraversando la Città Militare della Cecchignola. Molti appassionati sono già pronti a partecipare, mentre gli organizzatori annunciano che tutto è stato preparato per garantire un evento sicuro e coinvolgente.

L'8 febbraio appuntamento sul tradizionale percorso nel cuore del quartiere Giuliano Dalmata che attraversa la Città Militare della Cecchignola. 10 km per ricordare la tragedia delle foibe e l'esodo giulianodalmata-Il via alle 9.00 PRESENTATA OGGI NELLA SALA TEVERE DELLA REGIONE LA XIII EDIZIONE DELLA CORSA DEL RICORDO DI ROMA – IL PRESIDENTE FRANCESCO ROCCA HA IDEALMENTE INAUGURATO IL 2026 DELLA GARA IDEATA ED ORGANIZZATA DA ASI E 'stato il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca a fare l'ideale taglio del nastro dell'edizione 2026 della Corsa del Ricordo il cui circuito partirà come tradizione da Roma per toccare, nel corso dell'anno altre 10 città su tutto il territorio nazionale.

