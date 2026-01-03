Unci Campania | Rilanciare economia e società la vera sfida della nuova giunta
La nuova giunta regionale della Campania, guidata dal presidente Roberto Fico, si trova di fronte a una sfida fondamentale: sviluppare strategie efficaci per il rilancio economico e sociale della regione. L’obiettivo è rafforzare le aree più vulnerabili e promuovere un progresso sostenibile, ponendo le basi per un miglioramento duraturo delle condizioni di vita e delle opportunità per tutti i territori campani.
“La nuova giunta regionale guidata dal presidente Roberto Fico e l’intero consiglio avranno di fronte una sfida impegnativa e importante: costruire una strategia di rilancio economico e sociale della Campania e soprattutto delle aree territoriali più fragili.” Così Gennaro Scognamiglio. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
