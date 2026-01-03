Unci Campania | Rilanciare economia e società la vera sfida della nuova giunta

La nuova giunta regionale della Campania, guidata dal presidente Roberto Fico, si trova di fronte a una sfida fondamentale: sviluppare strategie efficaci per il rilancio economico e sociale della regione. L’obiettivo è rafforzare le aree più vulnerabili e promuovere un progresso sostenibile, ponendo le basi per un miglioramento duraturo delle condizioni di vita e delle opportunità per tutti i territori campani.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.