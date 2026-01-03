Unci Campania, attraverso le parole di Scognamiglio, sottolinea come la nuova giunta regionale, guidata da Roberto Fico, si trovi di fronte a una sfida cruciale: sviluppare una strategia efficace per il rilancio economico e sociale della Campania, con particolare attenzione alle aree più vulnerabili. Questa fase richiede impegno e pianificazione per favorire una crescita sostenibile e inclusiva, affrontando le criticità presenti e valorizzando le potenzialità del territorio.

Tempo di lettura: 2 minuti “La nuova giunta regionale guidata dal presidente Roberto Fico e l’intero consiglio avranno di fronte una sfida impegnativa e importante: costruire una strategia di rilancio economico e sociale della Campania e soprattutto delle aree territoriali più fragili”. Così Gennaro Scognamiglio, presidente regionale dell’ Unci Campania. “Un obiettivo fondamentale – prosegue il numero uno dell’organizzazione cooperativistica – che richiede capacità di ascolto e di confronto con le forze sociali e datoriali, con la cittadinanza attiva e con gli altri livelli istituzionali. Il sostegno alle attività produttive, la valorizzazione delle imprese mutualistiche, la promozione di politiche del lavoro, adeguati investimenti su servizi essenziali e su una efficiente rete sociale, insieme alla tutela dei territori e dell’ambiente, alla lotta alla criminalità, all’innovazione tecnologica e alla semplificazione delle procedure amministrative, sono obiettivi prioritari che costituiscono la premessa e gli assi portanti di un percorso di sviluppo e di crescita, anche in termini di vivibilità, per la nostra regione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Unci Campania, Scognamiglio: “Strategia rilancio economico e sociale sia la sfida della nuova giunta regionale”

