Una vite dentro la pizza Invio nelle scuole sospeso

Una vite è stata trovata in una pizza servita nelle mense scolastiche. A causa di questo, la distribuzione del secondo piatto è stata sospesa nelle scuole elementari. La scoperta ha portato all’interruzione temporanea del servizio di refezione. Non ci sono altre informazioni su eventuali azioni successive o su chi abbia preparato il pasto.

Un " corpo estraneo " rinvenuto nella pizza destinata alle mense scolastiche, a quanto pare una vite, ha comportato lo stop ieri della distribuzione della seconda portata nelle scuole elementari. È stato il personale dell' Asp addetto al controllo, durante lo sporzionamento, ad accorgersi del fatto, bloccando immediatamente le operazioni di consegna agli istituti del territorio. L'oggetto è stato rinvenuto intorno alle 12 nella pizza consegnata da un fornitore. Troppo tardi per bloccare la consegna alle scuole materne (che mangiano prima e infatti hanno ricevuto regolarmente la pizza) e troppo tardi anche per riuscire ad allestire un'alternativa per le centinaia e centinaia di bambini che avrebbero dovuto ricevere la pizza (in tutto sono 2900 i pasti che escono ogni giorno dal centro Asp).