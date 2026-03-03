Una storia di molestie sul lavoro che non appartiene al passato. Una cultura patriarcale tossica, radicata e difficile da eliminare, continua a colpire molte donne nei contesti professionali. Le testimonianze di chi ha subito comportamenti inappropriati sono sempre più numerose, evidenziando come questi episodi si ripetano con frequenza crescente. La questione viene portata avanti da chi denuncia situazioni di disagio e violenza.

Questo articolo è parte della campagna Unite a cui hanno aderito scrittrici e giornaliste italiane per denunciare la violenza di genere e nominarla. Faccio parte di quell’esercito di ragazze maltrattate che rompono il silenzio. Potete rintracciarmi, minacciarmi, insultarmi. Non cambierà niente. Abbatteremo il muro”.-Virginie Despentes Il mio primo lavoro retribuito è stato quello di hostess nei supermercati o nelle discoteche. Le uniche caratteristiche richieste erano l’altezza e la taglia. La divisa consisteva in un tubino d’argento e tacchi alti. Si trattava semplicemente di distribuire gadget e si guadagnava bene. Lo svantaggio era quello di sentirsi un po’ come animali del circo, esposti a qualsiasi tipo di commento. 🔗 Leggi su Internazionale.it

