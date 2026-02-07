Benevento onora Craxi | una piazza al leader socialista tra storia polemiche e riflessioni sul passato italiano

Benevento ha deciso di dedicare una piazza a Bettino Craxi. La cerimonia ha riunito cittadini e politici, tra polemiche e dibattiti sul suo ruolo nella storia italiana. La scelta ha riacceso le discussioni sulla memoria e sul passato del Paese.

Benevento ha ufficialmente reso omaggio a una delle figure più emblematiche e controverse della storia politica italiana del Novecento, intitolando una piazza a Bettino Craxi. La cerimonia, svoltasi questa mattina nei pressi di viale dell'Università, ha visto la partecipazione del figlio dell'ex Presidente del Consiglio, Bobo Craxi, e delle autorità locali, segnando un momento di riflessione su un passato che continua a dividere l'opinione pubblica. A oltre ventisei anni dalla scomparsa di Craxi, l'iniziativa, decisa dalla Giunta guidata dal sindaco Clemente Mastella lo scorso aprile, riapre un dibattito sulla complessa eredità di un leader socialista che ha profondamente segnato la politica italiana.

