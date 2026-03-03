Una Roma sempre più italiana | Pisilli il nuovo simbolo tra sogni Champions e azzurro

Sognando la Champions, Marco Tardelli e la Nazionale. Dovessero dare un volto alla Roma "Made in Italy" che lotta per l'Europa che conta, i tifosi della Roma indicherebbero senza esitare quello di Niccolò Pisilli: giovane, pulito, affamato, umile, ma anche sfrontato. È il centrocampista romano l'uomo al centro del villaggio giallorosso al momento, il futuro già pronto anche per la nazionale del ct Rino Gattuso, azzurrabile com'è per il Mondiale. E proprio il talento di Casal Palocco potrebbe pure rivivere in azzurro la favola di Nicolò Barella (con cui potrebbe giocarsi il posto in vista dell'Irlanda del Nord), già paragonato nel 2018 a...