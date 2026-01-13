Fiocco azzurro a Ferrera Moncenisio tra i borghi più piccoli d' Italia | Un simbolo di speranza per il futuro della montagna

A Ferrera Moncenisio, tra i borghi più piccoli del Piemonte, è arrivato un nuovo nato: Alessandro, figlio del vicesindaco Severino Perottino e di Laura Bruno. La nascita rappresenta un segnale di speranza per il futuro della montagna e della comunità locale. Questa piccola comunità celebra con gioia l’arrivo del nuovo membro, rafforzando il legame tra le persone e il territorio.

È festa grande in uno dei più piccoli comuni del Piemonte dove, nella serata di domenica 11 gennaio, è arrivata la lieta notizia: la nascita del piccolo Alessandro, il figlio del vicesindaco di Ferrera Moncenisio, Severino Perottino, e della moglie Laura Bruno. Un fiocco azzurro appeso alla.

