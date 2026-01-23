Roma Tardelli su Pisilli | È un ragazzo interessante Roma | punta alla Champions

La Roma ha ottenuto una vittoria importante contro lo Stoccarda, avvicinandosi alla qualificazione diretta alla fase finale dell’Europa League. Con questa prestazione, il club si avvicina con fiducia all’obiettivo di raggiungere la qualificazione alla Champions League. Intanto, Tardelli ha commentato positivamente le potenzialità di Pisilli, considerandolo un giovane talento interessante per il futuro della squadra.

La Roma batte lo Stoccarda e incastra nel puzzle della sua stagione uno degli ultimi tasselli per qualificarsi alla fase finale dell’Europa League senza passare dai play-off. Il turn over c’è stato e ha fatto vedere all’Olimpico una squadra stravolta rispetto a quella scesa in campo a Torino, con ben 7 giocatori su 11 diversi. Le seconde linee hanno risposto presente e offerto una partita di buona qualità e quantità, col risultato mai messo in discussione. Tra tutti, quella di ieri è stata soprattutto la serata di Niccolò Pisilli, autore della doppietta-vittoria. A Sky Sport, sotto gli occhi di un Gasp gongolante, si è arrivati addirittura al paragone di prospettiva con Tardelli. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

