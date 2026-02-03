Sparsi ovunque i rifiuti raccolti dai volontari

Questa mattina sono stati trovati i rifiuti che i volontari avevano raccolto durante le giornate di lavoro sparsi ovunque. L’atto di vandalismo ambientale ha rovinato tutto, cancellando lo sforzo di circa quaranta persone che avevano passato giorni a pulire le zone coinvolte. La scena che si presentava era quella di rifiuti gettati a caso, davanti ai sacchi di spazzatura lasciati nel cuore della campagna. La delusione è grande tra chi si impegna per mantenere puliti i luoghi pubblici.

Un inqualificabile atto di vandalismo ambientale ha vanificato l'opera di una quarantina di volontari che mercoledì, sabato e domenica avevano risposto all'appello lanciato dal gruppo Manipulite e dall'associazione culturale islamica Annabaui col sostegno delle Gardie Ecologiche Volontarie della Provincia di Modena. Nelle tre giornate dedicate alla pulizia di un tratto di 5 chilometri sul lato sinistro del Panaro lungo la via Finale S. Bianca, che porta alla omonima frazione di Bondeno, erano stati raccolti 150 grandi sacchi di rifiuti abbandonati, che sistemati ordinatamente ai lati della strada avrebbero dovuto essere raccolti ieri mattina dal personale della azienda rifiuti Geovest.

