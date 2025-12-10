Puliamo i Quartieri tre tonnellate di rifiuti raccolti dai volontari nel 2025
Tre tonnellate di rifiuti abbandonati raccolti e differenziati, settimana dopo settimana, quartiere dopo quartiere. È il bilancio del 2025 per il progetto "Puliamo i Quartieri", celebrato nella sala del Consiglio Comunale alla presenza del sindaco Alessandro Basso, dell'assessore all'Ambiente. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
’PuliAmo’ il bosco a Biassa. Rimosse 2 tonnellate di rifiuti - Un successo per l’iniziativa di volontariato ambientale “PuliAmo il nostro territorio” promossa da Confcommercio La Spezia e ... Si legge su lanazione.it
Pordenone: Sindaco Basso e ass.Tirelli incontrano “Puliamo i Quartieri”. 3 le tonnellate di rifiuti abbandonati raccolti in un anno Vai su X
#Puliziaurbana: servizio fantasma a #borgarotorinese. Il progetto “Puliamo il tuo quartiere” è sparito da 6 mesi e lo spazzamento manuale SETA non si vede più. I cittadini pagano, ma la città resta sporca. #UnitiperCambiareBorgaro ha presentato un’int Vai su Facebook
