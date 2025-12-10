Puliamo i Quartieri tre tonnellate di rifiuti raccolti dai volontari nel 2025

Pordenonetoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tre tonnellate di rifiuti abbandonati raccolti e differenziati, settimana dopo settimana, quartiere dopo quartiere. È il bilancio del 2025 per il progetto "Puliamo i Quartieri", celebrato nella sala del Consiglio Comunale alla presenza del sindaco Alessandro Basso, dell'assessore all'Ambiente. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Immagine generica

’PuliAmo’ il bosco a Biassa. Rimosse 2 tonnellate di rifiuti - Un successo per l’iniziativa di volontariato ambientale “PuliAmo il nostro territorio” promossa da Confcommercio La Spezia e ... Si legge su lanazione.it