Roma celebra l' atletica paralimpica | 600 pensiline Atac diventano una galleria urbana

Roma si trasforma in una galleria a cielo aperto, con 600 pensiline Atac che diventano vere e proprie opere d’arte. L’obiettivo è celebrare l’atletica paralimpica e sensibilizzare sull’importanza dell’inclusione attraverso immagini e messaggi che coinvolgono i cittadini, trasformando il quotidiano in un gesto di solidarietà.

Roma si trasforma in una grande galleria urbana dedicata allo sport, all'inclusione e al valore della determinazione. Dal 27 gennaio al 10 febbraio le immagini più rappresentative dell'atletica paralimpica italiana saranno protagoniste delle pensiline digitali Atac grazie alla collaborazione tra la Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali (Fispes) e l'azienda per la mobilità di Roma Capitale. Il progetto porterà circa 600 pensiline, distribuite sull'intero territorio cittadino, a ospitare sugli schermi led principali le fotografie scattate durante le competizioni più importanti affrontate dagli atleti Fispes tra il 2023 e il 2025.

