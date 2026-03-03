Un secolo della pasta gialla Onori all’azienda Martelli arriva un riconoscimento del Comune

Il Comune di Casciana Terme Lari ha consegnato un riconoscimento all’azienda Martelli, che quest’anno celebra un secolo di attività nel settore della pasta gialla. La cerimonia si è svolta oggi e ha coinvolto rappresentanti dell’amministrazione e della comunità locale. L’azienda, fondata 100 anni fa, è considerata un punto di riferimento per la produzione di pasta nel territorio.

Casciana Terme Lari, 3 marzo 2026 – Un secolo di vita, di storia e di bontà. Una eccellenza del territorio nel mondo. E’ il traguardo dei Martelli, famiglia di pastai. Una realtà fondata nel 1926, e diventata un’azienda che ha saputo mantenere viva l’arte della pasta artigianale, diventando un simbolo di qualità e tradizione nel panorama gastronomico italiano e non solo. Una bella storia che inizia nella antica via San Martino, alla fine dell’800, dove c’è un piccolo pastificio di proprietà dei coniugi Catelani. Lì lavorano molti larigiani, tra cui due giovani ragazzi orfani di padre, Guido e Gastone Martelli. Dopo anni di sacrifici, la ricompensa: prossimi alla vecchiaia e senza eredi, i Catelani lasciano l’attività ai loro collaboratori più fedeli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

