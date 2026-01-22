Il Comune di Macerata ha ricevuto il riconoscimento di

Macerata è diventato ufficialmente un " Comune amico della famiglia – family in Italia", grazie all’attestazione rilasciata dall’ Agenzia per la coesione sociale della Provincia autonoma di Trento (ente che, a livello nazionale, promuove il benessere familiare, la natalità e la conciliazione tra vita familiare e lavorativa attraverso politiche e interventi mirati). Il riconoscimento attesta l’impegno dell’amministrazione nel promuovere politiche pubbliche orientate al benessere delle famiglie, con attenzione alla qualità della vita, alla conciliazione dei tempi di cura e di lavoro, allo sviluppo di una comunità educante e al rafforzamento delle reti territoriali di supporto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Amico della famiglia", ecco il riconoscimento al Comune di Macerata

Collegno ottiene la certificazione di Comune amico della FamigliaIl riconoscimento attesta l’impegno dell’Amministrazione nel promuovere politiche e servizi orientati al benessere delle famiglie, con particolare attenzione alla qualità della vita ... torinoggi.it

Fiume Veneto ottiene la certificazione Comune Amico della Famiglia per politiche innovative e partecipate. #Cronaca x.com