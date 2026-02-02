Candelora la festa della luce che segna il destino dell’inverno

Oggi si celebra la Candelora, una delle feste più antiche del calendario popolare e liturgico. In tutta Italia, chiese e comunità accendono candele e partecipano a processioni, ricordando il passaggio dall’inverno alla primavera. È un momento di tradizione e di fede che coinvolge molte persone, spesso con riti e usanze tramandate da generazioni.

(Adnkronos) – Oggi, 2 febbraio 2026, si celebra la Candelora, una delle feste più antiche del calendario popolare e liturgico che intreccia fede, natura e antiche usanze. Per molte comunità è vista come una sorta di rito che simboleggia la luce e l’uscita dalle tenebre. Secondo la tradizione cristiana, la Candelora — ufficialmente chiamata Festa della Presentazione del Signore o Presentazione di Cristo al Tempio — ricorda un episodio evangelico: Gesù, bambino di 40 giorni, viene portato da Maria e Giuseppe al Tempio di Gerusalemme, dove il devoto Simeone lo riconosce come luce per tutte le genti.🔗 Leggi su Ildifforme.it

Oggi in Toscana si celebra la Candelora, una festa che segna il passaggio tra l’inverno e la primavera.

La Candelora si celebra il 2 febbraio e unisce tradizione religiosa e credenze popolari.

Candelora, che festa è? Il significato e cosa dice il proverbioCosa è la Candelora? Che significa? La festa è chiamata Candelora perché in quel giorno si benedicono e distribuiscono ai fedeli candele che difendono dalle calamità ... funweek.it

2 Febbraio, Festa della Candelora: il significato profondo della Presentazione di Gesù al TempioFesta della Candelora: quando la Luce entra nel Tempio. Ripercorriamo la Presentazione di Gesù e il suo significato profondo. lalucedimaria.it

**2 FEBBRAIO...FESTA DELLA CANDELORA.** Godfried Schalcken o Gottfried Schalken 1643-1706) è stato un pittore olandese di genere e ritrattista. Era noto per la sua maestria nel riprodurre l'effetto della luce delle candele. ***"Donna con candela"*** - facebook.com facebook

Oggi 2 Febbraio festa della #Candelora, il proverbio dice: Quando vien la Candelora de l'inverno semo fora,ma se piove o tira vento de l'inverno semo dentro. x.com