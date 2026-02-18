Zora, una donna di Fano, ricorda ancora il dolore legato alle violenze delle foibe e all’esodo forzato della sua famiglia. La causa è un quaderno vecchio di decenni, che contiene lettere e ricordi scritti a mano. Ogni pagina rivela dettagli sconosciuti e testimonianze di un passato difficile, spesso ignorato nei libri di storia. La sua storia si intreccia con quelle di altri che hanno vissuto momenti simili, mantenendo vivo il ricordo di un passato ancora presente. La memoria di Zora non si è mai spenta, nonostante il tempo trascorso.

Fano (Pesaro e Urbino) mercoledì 18 febbraio - Ci sono storie che non stanno solo nei manuali, ma nelle pagine ingiallite di un quaderno custodito in un cassetto. Storia di Zora nasce così: dal diario di una nonna, dalla memoria privata che diventa racconto pubblico. L’appuntamento è per sabato 21 febbraio 2026, alle ore 17, alla Sala della Cultura (via Arco d’Augusto 81, Fano). L’ingresso è libero. A promuovere l’iniziativa è l’associazione culturale Ex Concordia Felicitas, con la collaborazione dell’Assessorato alla Cultura e Biblioteche. Il libro e l’autore. L’autore, Gualtiero Carini, commercialista di Ancona e nipote di Zora, ha ricostruito le vicende della sua famiglia intrecciando ricordi personali e documentazione storica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Zora, la memoria che attraversa il confine: una storia di famiglia tra foibe ed esodo

Foibe ed esodo, il ricordo. Dal dolore alla consapevolezza. Ecco la memoria che unisceRimini ha ricordato le vittime delle foibe e l’esodo giuliano-dalmata con una cerimonia al monumento

Leggi anche: Foibe ed Esodo: viaggio della Memoria tra Friuli, Slovenia e Trieste con Fausto Biloslavo

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.