Festa del tortello e delle specialità di carne alla brace

In occasione del Carnevale Mugellano, Borgo San Lorenzo ospita la festa del tortello e delle specialità di carne alla brace. Un’occasione per scoprire i sapori autentici della Toscana attraverso un percorso gastronomico dedicato alle eccellenze locali. La manifestazione combina tradizione culinaria e convivialità, offrendo ai visitatori un’esperienza gustosa e autentica nel rispetto delle radici del territorio.

In occasione del Carnevale Mugellano, il gusto diventa protagonista nel cuore di Borgo San Lorenzo. Parallelamente ai festeggiamenti in maschera, viene proposto un percorso gastronomico dedicato alle eccellenze del territorio, dove i sapori autentici della Toscana incontrano l'allegria della.

