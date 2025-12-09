Minori | filiera del Terzo Settore unita a Catania via al progetto della Comunità Educante con Hub in Festa

ABBONATI A DAYITALIANEWS CATANIA: PER LA PRIMA VOLTA NEL TERZO SETTORE SI FA RETE A SERVIZIO DEI MINORI Giovedì 11 dicembre alla Villa Bellini presentazione del progetto etneo che coinvolge le 18 realtà catanesi più rappresentative Valorizzare le potenzialità dei minori e attivare in maniera diffusa l’educativa di strada, prevenire la dispersione scolastica e favorire l’integrazione sociale e la partecipazione attiva nelle zone periferiche. Sono alcuni degli obiettivi che, per la prima volta a Catania, saranno perseguiti in modo congiunto da un’ampia filiera del terzo settore unita a servizio dei minori. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

