Campi Flegrei sciame sismico nella notte | avvertiti anche dei boati

Nella notte del 16 gennaio 2026, i Campi Flegrei sono stati interessati da uno sciame sismico che si è protratto per diverse ore. Sono stati avvertiti anche alcuni boati, segno di un'attività sismica rilevante per l'area. La situazione è costantemente monitorata dalle autorità per valutare eventuali sviluppi e garantire la sicurezza della popolazione.

Uno sciame sismico ha interessato dalla serata di ieri, 16 gennaio 2026, per diverse ore l'area dei Campi Flegrei. Alcune scosse sono state avvertite anche con boati. Non si registrano danni a cose e persone. Di seguito la nota del Comune di Pozzuoli. “L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato a questa amministrazione la conclusione dello sciame sismico iniziato alle ore locali 21:27 del 16012026 (UTC 20:27) e costituito in via preliminare da 11 terremoti con magnitudo Md = 0.0 (11 localizzati) e magnitudo massima Md = 2.2 ± 0.3 localizzati nell’area dei Campi Flegrei. Si riporta di seguito l’elenco complessivo degli eventi localizzati con magnitudo Md = 1. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Leggi anche: Nella notte nuovo sciame sismico nei Campi Flegrei Leggi anche: Campi Flegrei, prosegue sciame sismico: nella notte scossa di magnitudo 2.4 Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Terremoto a Napoli, sciame sismico questa mattina ai Campi Flegrei: 2.5 la scossa più intensa; Terremoto nei Campi Flegrei di magnitudo 2,6, scossa spaventa Pozzuoli vicino alla Solfatara; Sciame sismico ai Campi Flegrei, una scossa di magnitudo 2.6; Sciame sismico in corso ai Campi Flegrei: la scossa maggiore di magnitudo 2,6. Campi Flegrei, sciame sismico nella notte: avvertiti anche dei boati - Uno sciame sismico ha interessato dalla serata di ieri, 16 gennaio 2026, per diverse ore l'area dei Campi Flegrei. napolitoday.it

