Napoli scossa | terremoto 3.5 panico tra i residenti dei Campi Flegrei

Alle 11:19 di oggi, i Campi Flegrei sono stati interessati da un terremoto di magnitudo 3.5 con epicentro a circa tre chilometri di profondità. La scossa ha causato panico tra i residenti, che hanno avvertito l’evento in diverse zone della zona. Non sono stati segnalati danni rilevanti o feriti, ma l’episodio ha generato preoccupazione tra la popolazione locale.

Sommario: Un terremoto di magnitudo 3.5 ha colpito i Campi Flegrei alle 11:19 di oggi, con epicentro localizzato a una profondità di 3 chilometri. La scossa è stata avvertita in diverse zone della città di Napoli e nei comuni limitrofi, sollevando preoccupazione tra la popolazione. La terra ha tremato nuovamente sotto i piedi degli abitanti dei Campi Flegrei. Alle 11:19 di questa mattina, un sisma di magnitudo 3.5 ha scosso la zona, con epicentro localizzato a una profondità di 3 chilometri. La scossa, registrata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, è stata avvertita chiaramente non solo nei Campi Flegrei ma anche in diverse aree della città di Napoli, tra cui Bagnoli, Fuorigrotta, Pianura, Quarto, Pozzuoli e Bacoli.