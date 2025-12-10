Inter parla Zielinski | Siamo delusi e arrabbiati un po’ di tutto Abbiamo fatto una buona partita ma…

Piotr Zielinski esprime la propria delusione dopo la partita, evidenziando la frustrazione del team dell'Inter. Nonostante una prestazione positiva, i nerazzurri si sono trovati a dover fare i conti con un risultato amaro, tra rigore contestato e occasioni sfumate. Le parole del centrocampista riassumono il sentimento di insoddisfazione condiviso dai biancazzurri.

Inter, Piotr Zielinski non nasconde la frustrazione: San Siro amaro tra rigore contestato e gol mancati. Le dichiarazioni L'Inter ha ceduto al Liverpool per 1-0 nella sfida di Champions League disputata a San Siro. A decidere l'incontro è stato un calcio di rigore nel finale, episodio che ha sollevato più di un dubbio tra campo.

? Quando si parla dell'Inter nei big match si rischia sempre di far la figura dei dischi rotti. "La squadra rimane sempre in partita ma fatica ad imporsi per tutti i novanta minuti"; "gli attaccanti faticano ad essere decisivi quando conta davvero"; "le occasioni sci - facebook.com Vai su Facebook

C'è un metodo infallibile per conoscere il risultato dell'Inter se non hai visto la partita: se si parla con entusiasmo di calcio, ha vinto; se si parla con indignazione di arbitri, ha perso. Vai su X

Inter, Zielinski non ci sta: "Se fischiano questi falli, allora a breve saranno tutti rigori" - Subito dopo la sconfitta contro il Liverpool, il centrocampista dell'Inter Piotr Zielinski ha parlato ai microfoni di Sky Sport sul rigore concesso. Secondo tuttomercatoweb.com