Missili su Dubai parla una coppia italiana fuggita in Oman | C' è chi dorme nei parcheggi tremavano i vetri

Una coppia italiana fuggita in Oman ha raccontato di aver assistito a un attacco con missili su Dubai, descrivendo come alcune persone dormissero nei parcheggi e come i vetri tremassero durante l'attacco. La testimonianza è stata raccolta da Virgilio Notizia e si riferisce all’attacco dell’Iran contro la città degli Emirati Arabi Uniti.

Chi vive a Dubai racconta che la città è talmente sicura che nei locali si può tranquillamente lasciare computer e cellulari incustoditi senza aver paura che spariscano. I genitori possono addirittura lasciare i bimbi piccoli nei passeggini per qualche secondo se devono sbrigare alcune rapide pratiche in qualche esercizio pubblico. Una sorta di “bolla” dove, fino a sabato, era impensabile trovarsi tra detriti di missili ed esplosioni. Virgilio Notizie ha raccolto la testimonianza di una coppia di italiani che da anni vive a Dubai con i figli piccoli. Non appena ha compreso ciò che stava accadendo, ossia che l’Iran stava provando a bombardare la città in rappresaglia all’attacco subito da Usa e Israele, ha fatto le valigie e si è rifugiata in Oman, riuscendo a oltrepassare la frontiera prima che questa venisse chiusa. 🔗 Leggi su Virgilio.it

