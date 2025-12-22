Il modello Fabio Mancini ospite dell' istituto musicale ' Don Bosco-Battisti' di Cerignola

22 dic 2025

L'istituto comprensivo musicale di Cerignola, ‘Don Bosco-Battisti’, ha ospitato Fabio Mancini, modello internazionale, volto iconico della maison Armani, filantropo e scrittore, nonché promotore di ‘Fabio Mancini European School Project’, il quale ha incontrato gli alunni della scuola secondaria. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

il modello fabio mancini ospite dell istituto musicale don bosco battisti di cerignola

Il modello Fabio Mancini ospite dell'istituto musicale 'Don Bosco-Battisti' di Cerignola

