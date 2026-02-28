Lunedì 2 marzo a Taranto, alle ore 9:00, il Teatro Fusco accoglie un evento dedicato all’educazione sanitaria, con protagonista il supermodello Fabio Mancini e il suo intervento sulla connessione tra bellezza e salute. L’evento si rivolge a un pubblico interessato a scoprire come l’immagine possa influenzare il benessere e promuove una discussione aperta su questi temi.

Alla presenza del commissario straordinario della ASL Taranto dott. Vito Gregorio Colacicco, del direttore di dipartimento dott. Michele Conversano e del sindaco di Taranto Piero Bitetti, la manifestazione si consoliderà con un ospite d’onore d’eccezione, nuovo testimonial ufficiale del progetto, Fabio Mancini, supermodello internazionale e volto iconico della maison Giorgio Armani e della moda maschile nel mondo; Mancini non è solo un simbolo di stile, ma anche un attivo sostenitore del benessere giovanile, avendo fondato la Fabio Mancini European School Project. Questo progetto innovativo, con oltre 200 scuole visitate, si dedica a fronteggiare il disagio psicologico tra i giovani, promuovendo la consapevolezza di sé, la gentilezza, il rispetto ed il dialogo aperto. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Lunedì 2 marzo a Taranto il supermodello Fabio Mancini e la bellezza per la salute nell’educazione sanitaria

