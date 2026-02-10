Docenti in piazza questa mattina davanti all’istituto Cartesio, protestano contro i progetti bloccati e i problemi irrisolti. Hanno chiesto più chiarezza e direttive più precise, spiegando che la scuola pubblica non può continuare a subire questi ritardi. La protesta si è svolta senza incidenti, ma la tensione resta alta tra insegnanti e amministrazione.

"Il Cartesio ha bisogno di lavorare serenamente e di direttive di competenza profonda. La scuola pubblica non merita anche questo". Lo dice il sindacato Flc, che ieri mattina ha protestato insieme a docenti e studenti fuori dai cancelli del complesso del Parco Nord. Da tempo, ormai, la comunità dell’istituto tecnico e liceo – oltre mille alunni e cento lavoratori – lamenta una situazione insostenibile. "Il Cartesio sarebbe oggi in grave difficoltà, se non fosse per la buona volontà di chi ci lavora e ci studia – denuncia Flc Cgil di Milano -. Da tempo sono annullate le gite scolastiche. Vane le promesse della dirigente a inizio settembre. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cartesio, la protesta dei docenti: "Progetti fermi e problemi irrisolti"

Oggi a Cinisello Balsamo si sono radunati studenti, insegnanti e lavoratori della Cgil davanti all’Istituto Cartesio.

