La figura genitoriale come valore universale Questo è papà del presidente del Mcf e ambasciatore Davide Vinciprova da Messina al parlamento europeo
Il ruolo del genitore rappresenta un valore universale che trascende culture e confini. In occasione della presentazione del libro “Questo è papà”, il presidente del Mcf e ambasciatore Davide Vinciprova, da Messina al Parlamento Europeo, sottolinea l’importanza di riconoscere e valorizzare il ruolo paterno come fondamentale nella società. L’evento segna un momento di riflessione e dialogo su temi di famiglia e solidarietà, con l’obiettivo di promuovere valori condivisi a livello internazionale.
Sarà il Parlamento Europeo a fare da cornice alla presentazione ufficiale del nuovo libro “Questo è papà. La figura genitoriale descritta dagli occhi di un bambino”, scritto e promosso dal Presidente del Movimento Centralità Familiare e Ambasciatore dell’uguaglianza genitoriale e della tutela. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Da Messina a New York: il libro “Questo è papà” del presidente del Mcf e ambasciatore Davide Vinciprova sbarca negli Stati Uniti d’America
Il libro “Questo è Papà”, scritto da Davide Vinciprova, presidente del MCF e ambasciatore dell’Uguaglianza Genitoriale, arriva negli Stati Uniti, segnando un passaggio importante per la sua diffusione internazionale. Dopo il successo in Italia, l’opera si prepara a coinvolgere anche il pubblico giapponese e a trasformarsi in una serie animata, con uscita prevista nelle sale nel 2027. Un percorso che coniuga narrativa e progetti multimediali, promuovendo valori di uguaglianza e famiglia.
Leggi anche: Da Messina a Tokyo: “Questo è papà” il nuovo libro del presidente mcf e ambasciatore Davide Vinciprova vola verso il Giappone
La figura genitoriale come valore universale. “Questo è Papà” di Davide Vinciprova da Enna al Parlamento Europeo. Sarà il Parlamento Europeo a fare da cornice alla presentazione ufficiale del nuovo libro “Questo è papà. La figura genitoriale descritta dagli - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.