La figura genitoriale come valore universale Questo è papà del presidente del Mcf e ambasciatore Davide Vinciprova da Messina al parlamento europeo

Il ruolo del genitore rappresenta un valore universale che trascende culture e confini. In occasione della presentazione del libro “Questo è papà”, il presidente del Mcf e ambasciatore Davide Vinciprova, da Messina al Parlamento Europeo, sottolinea l’importanza di riconoscere e valorizzare il ruolo paterno come fondamentale nella società. L’evento segna un momento di riflessione e dialogo su temi di famiglia e solidarietà, con l’obiettivo di promuovere valori condivisi a livello internazionale.

