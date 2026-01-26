Un gol per l’uguaglianza genitoriale e la tutela delle relazioni familiari del presidente del Mcf e ambasciatore Davide VVinciprova

Il presidente del Mcf e ambasciatore Davide VVinciprova ha sottolineato l’importanza di promuovere l’uguaglianza genitoriale e la tutela delle relazioni familiari. Un gesto simbolico che sarà presente nei prossimi turni dei principali campionati professionistici italiani, evidenziando l’impegno per sensibilizzare l’opinione pubblica su tematiche fondamentali per il benessere delle famiglie.

Uno striscione sugli spalti durante il prossimo turno di Campionato di calcio della società professionistica della città di Messina Un messaggio forte e simbolico attraverserà i campi dei principali campionati professionistici italiani nel prossimo turno. I membri del movimento Centralità Familiare esporranno sugli spalti uno striscione con una scritta chiara dove verrà promossa l’uguaglianza genitoriale e la tutela delle relazioni familiari, intensificando l’attenzione pubblica su una nuova piaga sociale dei nostri giorni. L’iniziativa nasce da un’idea del Presidente del Movimento e Ambasciatore Davide Vinciprova, ex giocatore di calcio, che da tempo si batte e lavora per una riforma del sistema del diritto di famiglia.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Leggi anche: una nuova proposta di legge di iniziativa popolare per l’uguaglianza genitoriale: il presidente del mcf e ambasciatore davide vinciprova in prima linea

La figura genitoriale come valore universale. “Questo è papà” del presidente del Mcf e ambasciatore Davide Vinciprova da Messina al parlamento europeoIl ruolo del genitore rappresenta un valore universale che trascende culture e confini.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Se mi dicono che sono fortunato io sono contento: la teoria di Allegri dopo la nona vittoria…; Un gol per l’uguaglianza genitoriale e la tutela delle relazioni familiari del Presidente del MCF Davide Vinciprova.; Basta Tavernelli. Un gol, tante occasioni e nessun rischio: l’Arezzo sfata il tabù Juventus Next Gen al Comunale; Cambia la regola sul calcio d’angolo: finalmente ci siamo arrivati, era davvero assurdo.

Un gol e due assist nelle ultime quattro per il centrocampista bianconero, che con Spalletti sembra essere rinatoUn gol e due assist nelle ultime quattro per il centrocampista bianconero, che con Spalletti sembra essere rinato ... gazzetta.it

Cremonese-Atalanta, un gol per unoIl primo gol di Vardy regala emozioni a Cremona, ma con l'Atalanta finisce 1-1. La squadra di Juric sa solo pareggiare, è il quarto di fila, e sebbene possa vantarsi di essere l'unica imbattuta finora ... rainews.it

"Un gol per l’uguaglianza genitoriale e la tutela delle relazioni familiari" del Presidente del MCF e Ambasciatore Davide Vinciprova x.com

Come opporsi alla scelta del giudice di affidare i bambini alla madre. Il lungo cammino di Davide Vinciprova per ottenere la "Carta dell'uguaglianza genitoriale". Il dramma di dieci milioni di papà: perché è necessario garantire la presenza di entrambi i genitori - facebook.com facebook