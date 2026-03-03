Durante la partita di apertura della Coppa d’Asia femminile al Cbus Super Stadium in Australia, le giocatrici della nazionale iraniana hanno deciso di non cantare l’inno nazionale, rappresentando un gesto di grande coraggio in un momento di crescenti tensioni politiche e conflitti nel loro Paese. Il silenzio delle atlete ha attirato l’attenzione di spettatori e media, diventando un atto simbolico nel contesto attuale.

Gesto di sfida della nazionale femminile dell'Iran alla Coppa d'Asia: le giocatrici restano mute durante l'inno nazionale. Una protesta che sfida la guerra e il regime dopo la morte di Khamenei Sul campo del Cbus Super Stadium, in Australia, il silenzio è diventato un grido. Durante la partita di apertura della Coppa d'Asia femminile, le giocatrici della nazionale dell'Iran si sono rifiutate di cantare l'inno nazionale. Mentre le note risuonavano nello stadio, le calciatrici sono rimaste immobili, con lo sguardo fisso, in una protesta silenziosa che ha fatto immediatamente il giro del mondo.

© Iodonna.it - Un gesto di enorme coraggio mentre la guerra in Iran e le tensioni politiche incendiano il Paese

La guerra in Iran ha un senso elettorale per Trump e Netanyahu, mentre il futuro del Paese è quanto mai incertoNel suo video per spiegare l’ottavo attacco a un Paese straniero in un anno, il presidente che reclamava il premio Nobel per la Pace ha detto tre...

