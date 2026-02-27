Belén irrompe a Sanremo prima del previsto | la frase in ritardo e il gesto di Samurai Jay incendiano il web

A Sanremo 2026, Belén Rodriguez si presenta sul palco dell’Ariston più presto del previsto, suscitando sorpresa tra il pubblico. Durante l’evento, si verifica un momento di tensione quando la frase di ritardo viene pronunciata e Samurai Jay compie un gesto che cattura l’attenzione sui social. La presenza dell’attrice e la scena tra i due protagonisti hanno attirato immediatamente l’interesse dei fan e dei media.

Un ritorno che profuma di déjà-vu e di colpo di scena. A Festival di Sanremo 2026, Belén Rodriguez riappare sul palco dell’Ariston accanto a Samurai Jay, tra misteri, ritardi di battuta e un romanticismo d’altri tempi. Doveva essere una presenza “ segreta ” rimandata alla serata cover, invece la showgirl argentina sorprende tutti entrando prima del previsto durante l’esibizione del brano “ Ossessione ”. Una frase, un leggero fuori tempo nel lip sync e il ritorno a 14 anni dal celebre momento della “ farfallina ” – momento ricordato da Laura Pausini nella prima serata – che fece la storia del Festival. Ma dietro c’è molto di più: un duetto infuocato, una serenata sotto l’hotel e un’alchimia che fa già parlare. 🔗 Leggi su Screenworld.it

SANREMO È: SAMURAI JAY

