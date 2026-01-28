Niscemi è sotto shock dopo il crollo di alcuni edifici. Giuseppe Conte decide di agire subito: mette a disposizione un milione di euro provenienti dalle buste paga dei membri del Movimento 5 Stelle. L’obiettivo è aiutare le zone colpite, tra cui Sicilia, Calabria e Sardegna, che stanno vivendo una fase difficile a causa di questo disastro.

Il drammatico scenario che sta colpendo il Sud Italia, in particolare le regioni della Sicilia, Calabria e Sardegna, ha spinto il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, a intervenire con una proposta di solidarietà concreta. La situazione a Niscemi, comune siciliano devastato da una frana imponente, rappresenta l’emblema di una fragilità territoriale che sta mettendo in ginocchio intere comunità. Di fronte a palazzi che crollano e oltre millecinquecento persone evacuate, la politica cerca di dare un segnale di vicinanza che vada oltre la semplice retorica istituzionale. Conte ha annunciato l’intenzione di destinare un milione di euro a favore delle famiglie e delle imprese colpite, attingendo ai fondi derivanti dal taglio degli stipendi degli eletti del Movimento. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Niscemi crolla, Conte passa ai fatti: 1 milione di euro dalle buste paga dei 5 Stelle

Approfondimenti su Niscemi Crolla

Il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, annuncia che verranno destinati un milione di euro alle famiglie di Niscemi e alle imprese colpite dal maltempo.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Niscemi Crolla

Niscemi crolla, Conte passa ai fatti: 1 milione di euro dalle buste paga dei 5 StelleIl drammatico scenario che sta colpendo il Sud Italia, in particolare le regioni della Sicilia, Calabria e Sardegna, ha spinto il leader del Movimento 5 ... thesocialpost.it

Conte: Daremo 1 milione di euro alle famiglie di Niscemi e colpite dal maltempo, ci siamo tagliati lo stipendioIl Movimento 5 stelle è pronto a donare un milione di euro alle famiglie e alle imprese calabresi, siciliane e sarde colpite dal maltempo. La proposta viene lanciata con un video sui social dal leader ... today.it

Prima il mare ora la terra, la collina crolla e un murales che piange: ci stringiamo al dolore di Niscemi Arte che mostra il pianto, un paradosso, la bellezza creata dall'uomo che si unisce alla natura che non sostiene più il peso del mondo. Ci sono persone - facebook.com facebook

Quando un altopiano crolla. Le immagini della frana a Niscemi. Nel paese in provincia di Caltanissetta si è creato un costone di roccia dove sino alla scorsa settimana saliva una strada. Cinquecento persone sono state evacuate x.com