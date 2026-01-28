Niscemi crolla Conte passa ai fatti | 1 milione di euro dalle buste paga dei 5 Stelle

Niscemi è sotto shock dopo il crollo di alcuni edifici. Giuseppe Conte decide di agire subito: mette a disposizione un milione di euro provenienti dalle buste paga dei membri del Movimento 5 Stelle. L’obiettivo è aiutare le zone colpite, tra cui Sicilia, Calabria e Sardegna, che stanno vivendo una fase difficile a causa di questo disastro.

Il drammatico scenario che sta colpendo il Sud Italia, in particolare le regioni della Sicilia, Calabria e Sardegna, ha spinto il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, a intervenire con una proposta di solidarietà concreta. La situazione a Niscemi, comune siciliano devastato da una frana imponente, rappresenta l’emblema di una fragilità territoriale che sta mettendo in ginocchio intere comunità. Di fronte a palazzi che crollano e oltre millecinquecento persone evacuate, la politica cerca di dare un segnale di vicinanza che vada oltre la semplice retorica istituzionale. Conte ha annunciato l’intenzione di destinare un milione di euro a favore delle famiglie e delle imprese colpite, attingendo ai fondi derivanti dal taglio degli stipendi degli eletti del Movimento. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

