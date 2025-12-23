Natale Senza Confini | teatro musica e poesia per il gran finale

Il ciclo di eventi “Natale Senza Confini” si conclude con un serata dedicata a teatro, musica e poesia. Dopo il successo delle prime cinque date, che hanno registrato il tutto esaurito, l’evento finale promette un momento di condivisione e cultura, arricchendo il periodo natalizio con proposte artistiche di qualità. Un’occasione per vivere un momento di riflessione e convivialità prima delle festività.

Teatro, musica e poesia per il gran finale di “Natale Senza Confini”. Tutto esaurito per i primi cinque appuntamenti. Dopo il tutto esaurito dei primi cinque appuntamenti di “Natale Senza Confini“, l’ultimo week-end di eventi gratuiti unisce teatro, musica e poesia nel cuore di Piazza Mercato. Sul palco, l’opera Nel Nome di Maria di Elisabetta . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - “Natale Senza Confini”: teatro, musica e poesia per il gran finale Leggi anche: Settembre al Borgo: gran finale della 53° edizione tra musica, teatro e tradizione Leggi anche: Gran finale per il XXVII Festival Internazionale di Musica da Camera al Teatro Electra di Iglesias: gli appuntamenti Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Secondo week end di eventi per la rassegna Natale Senza Confini 2025 - -; Napoli, sette spettacoli per un Natale senza confini; Natale senza confini: intercultura ODV, giovani dal mondo e comunità aurunche unite; Natale senza confini. SPETTACOLI - Teatro, musica e poesia con "Natale senza confini", il programma del gran finale - end di eventi gratuiti unisce teatro, musica e poesia nel cuore di Piazza Mercato. napolimagazine.com

LA RASSEGNA - "Natale senza confini", sette spettacoli dove teatro, musica, danza e poesia si fondono, il programma - Dal 12 al 28 dicembre 2025, nella Chiesa di Santa Croce al Purgatorio a Napoli (Piazza Mercato), la Fondazione Il Canto di Virgilio presenta una rassegna di teatro, musica, danza e poesia promossa e f ... napolimagazine.com

Natale Senza Confini: sette spettacoli per un Natale di comunità, incontro e dialogo - Dal 12 al 28 dicembre 2025, nella Chiesa di Santa Croce al Purgatorio a Napoli (Piazza Mercato), la Fondazione Il Canto di Virgilio presenta una rassegna di teatro, musica, danza e poesia promossa e f ... msn.com

Ucraina sotto assedio prima di Natale, pioggia di missili e droni: morti, blackout e tensione ai confini Nato - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.