Un brianzolo ha vinto 50mila euro al SuperEnalotto ma non ha mai ritirato il premio e sta per scadere

Un residente della Brianza ha vinto 50.000 euro al SuperEnalotto ma non ha ancora ritirato il premio. Le autorità stanno cercando il destinatario della vincita per consegnargli la somma, che sta per scadere. Finora nessuna richiesta di riscossione è stata registrata. Le verifiche sono in corso per rintracciare il vincitore.

Ha vinto 50mila euro ma non li ha ancora riscossi. E SuperEnalotto lo, o la, sta cercando per dargli i soldi. Come riporta MilanoToday, nell'estrazione di sabato 20 dicembre sono stati distribuiti ben 300 premi da 50mila euro ciascuno. Alcuni anche in Lombardia e quattro di questi non sono mai stati ritirati. Oltre ai premi vinti in provincia di Milano e Bergamo, un premio 'orfano' è stato vinto in Brianza. Se il vincitore fosse all'oscuro di quanto successo, può verificare in una ricevitoria, andando sul sito o tramite app, entro il 20 marzo, data ultima in cui potrebbe riscuotere il premio. Per l'eventuale riscossione sarà necessario recarsi in un punto ritiro, con ricevuta, documento e codice fiscale se la giocata è stata fatta in ricevitoria o con la stampa della giocata se fatta online. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

