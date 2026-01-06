Il brianzolo che ha vinto 1 milione di euro
Un residente di Limbiate, in Brianza, ha vinto un milione di euro al MillionDay. La vincita rappresenta un inizio d’anno particolarmente fortunato per il giocatore, che ha scelto di puntare su una combinazione fortuita. L’evento ha attirato l’attenzione locale, confermando come, anche nelle semplici scelte quotidiane, possano nascere occasioni importanti. La notizia si aggiunge alle storie di successo legate alla lotteria, offrendo un esempio di casualità e speranza.
Un inizio dell’anno molto fortunato per un brianzolo che ha vinto un milione di euro al MillionDay. La giocata fortunata è stata fatta a Limbiate. Il fortunato vincitore ha puntato i numeri 4, 21, 33, 39 e 52.Vince con una sola puntata “Le prime due vincite da 1 milione di euro al MillionDay del. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
