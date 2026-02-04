A 17 anni, Madda ha già vinto il Premio Bigazzi e ora sceglie di restare lontana dai social. Debutta con il brano “Ma ci sei tu”, un pezzo che rompe con la tendenza a lasciarsi sommergere dall’apatia generazionale. La ragazza vuole parlare di autenticità e di come sia difficile trovare spazio tra notifiche e algoritmi che sembrano soffocare ogni slancio. La sua scelta di non usare i social è un gesto chiaro, un modo per ribadire che si può fare musica e vivere senza lasciarsi inghiottire dalla pressione digitale.

Esistere in un’epoca che consuma ogni slancio vitale sotto il peso di notifiche e algoritmi significa, spesso, rassegnarsi a un’apatia indotta. Ci siamo trasformati in « animali da divano » che pretendono di cambiare il mondo con un semplice click, mentre fuori le cronache narrano di mari che inghiottono sogni e di un’ecologia che resta confinata tra le pagine di un giornale, incapace di restituirci l’aria. In questo contesto di “dipendenza cerebrale”, dove la città assume le sembianze di un alienante « alveare blu », si innesta “ Ma ci sei tu ”, il debutto discografico di Madda, già vincitrice della sezione interpreti del Concorso Nazionale Premio Giancarlo Bigazzi 2023. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

A 17 anni ha vinto il Premio Bigazzi e ha scelto l'assenza dai social: il debutto di Madda con "Ma ci sei tu" contro l'apatia generazionale

Approfondimenti su Madda Ma ci sei tu

La cantante padovana Madda ha lanciato il suo primo singolo, “Ma ci sei tu”, e ha deciso di non usare i social per promuoverlo.

