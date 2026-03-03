Un bene confiscato rinasce a Cavalleggeri | apre l’ Ostello della cultura per i giovani di Fuorigrotta

A Cavalleggeri è stato inaugurato l’“Ostello della cultura”, un nuovo spazio dedicato ai giovani di Fuorigotta. L’immobile, che in passato rappresentava un punto di illegalità, ora ospita un centro di incontro e attività culturali. La trasformazione avviene grazie a un bene confiscato, che torna a essere patrimonio della comunità. L’apertura mira a favorire momenti di aggregazione e partecipazione.

Un bene confiscato diventa Ostello della Cultura: l'inaugurazione a FuorigrottaTaglio del nastro per il nuovo centro di aggregazione giovanile e inclusione sociale sorto in un immobile sottratto alla criminalità organizzata

Recanati: Villa storica rinasce come ostello per giovani e rilancia il turismo sostenibile nel territorio marchigiano.A Recanati, un'antica dimora nobiliare si prepara a rinascere come punto di riferimento per i giovani viaggiatori, un ostello turistico destinato a

