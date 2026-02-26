Accoglienza alle persone senza dimora empori e mense solidali | l’assessora Mazzoni incontra associazioni ed enti

L’assessora ha incontrato diverse associazioni e enti che si occupano di fornire supporto alle persone senza dimora. Durante gli incontri si sono affrontati i temi legati all’accoglienza, alle modalità di distribuzione di cibo e alle iniziative di assistenza sul territorio. Questi incontri rappresentano un momento di confronto tra le istituzioni e le realtà che operano quotidianamente in questo settore.

La visita assieme all’assessore comunale Gianfreda. Nel pomeriggio Mazzoni incontrerà il sindaco di Rimini Sadegholvaad. La prima tappa riminese si inserisce in un più ampio percorso di ascolto sui territori Una serie di incontri per confrontarsi con alcune delle realtà riminesi che si occupano di accoglienza verso le persone in situazioni di grave marginalità. È partita dall’Albergo sociale la visita dell’assessora regionale al Contrasto alla povertà, Elena Mazzoni, oggi a Rimini assieme all’assessore comunale alla Protezione sociale, Kristian Gianfreda. “La marginalità estrema è una delle sfide decisive per le Regioni- afferma Mazzoni-, perché riguarda la tenuta sociale delle comunità e la capacità delle istituzioni di garantire diritti fondamentali anche a chi vive ai margini”. 🔗 Leggi su Riminitoday.it Contributi a persone, associazioni ed enti del terzo settore di Calci: pubblicato il bandoCalci (PI), 24 febbraio 2026 – L’amministrazione comunale di Calci ha pubblicato il bando 2026 per l’erogazione di contributi ad associazioni e... Gestione e accoglienza delle persone senza dimora nell’area del Porto di Ancona, tra risultati raggiunti e prospettive futureSoddisfatti di quanto ottenuto nei primi 3 mesi di questo importante progetto sia il presidente dell'Adsp Vincenzo Garofalo che l'assessore ai... Temi più discussi: Diocesi: Fondazione Caritas Trento, domani porte aperte al dormitorio Lavisotto per far conoscere l’attività del Centro di accoglienza; Freddo e accoglienza, dura interrogazione di Demagri (Casa Autonomia): Tante persone dormono all’aperto e per agire si guarda il termometro; Trieste. Continuano gli sgomberi al Porto Vecchio; Piano di accoglienza invernale in un immobile comunale di via Paleologi per gli ultimi ospiti del dormitorio comunale. Roma, la palestra che diventa un rifugio: il piano per i senza fissa dimora a San LorenzoLa Comunità di Sant'Egidio e l’Azienda Pubblica Servizi alla Persona ISMA hanno siglato un accordo per dare ospitalità fino a un massimo di 40 persone ... romatoday.it San Lorenzo, accoglienza notturna per 40 senza dimoraGarantire un servizio di accoglienza notturna per persone senza fissa dimora nel periodo dell’emergenza freddo. È questo l’obiettivo dell’accordo sottoscritto tra ASP ISMA – Istituti Santa Maria in ... rainews.it A Roma un nuovo spazio di accoglienza per persone senza dimora grazie alla collaborazione tra l'ISMA e Sant'Egidio. Potrà accogliere fino a 40 ospiti x.com “Dimezzare l’accoglienza è una finta soluzione, le persone e i loro bisogni non scompaiono” - facebook.com facebook