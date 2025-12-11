Obeso o sovrappeso 1 ragazzo su 5 proposta di legge per screening adolescenti
In Italia, oltre il 22% degli adolescenti è in sovrappeso o obeso, con una prevalenza che potrebbe protrarsi nell’età adulta. Per affrontare questa problematica, si propone un progetto di legge per implementare screening dedicati ai giovani, al fine di individuare precocemente casi di eccesso ponderale e promuovere interventi mirati.
Roma, 11 dic. (Adnkronos Salute) - In Italia oltre il 22% degli adolescenti (1 su 5) presenta eccesso ponderale (circa 18,2% sovrappeso e 4,4% obesità), che in età evolutiva può persistere da adulti (fino al 70-80% dei casi). Nel breve come nel lungo termine le conseguenze sono gravissime: diabete tipo 2, ipertensione, dislipidemie, steatosi epatica non alcolica, apnea del sonno, problemi ortopedici, disturbi psicosociali come isolamento e bassa autostima; senza contare il rischio di malattie cardiovascolari, tumori e riduzione dell'aspettativa di vita. "Di fronte a questa deriva, era urgente un'azione nazionale forte, coordinata e continuativa. 🔗 Leggi su Iltempo.it
