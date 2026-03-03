Il pilota romagnolo, conosciuto per il suo stile deciso, ha trascorso il tempo tra i meccanici dell’Aprilia durante i box, mentre si preparava per il primo Gran Premio della stagione. Conosciuto per la sua simpatia e riservatezza, si è distinto nel corso della gara, dimostrando una forte determinazione. La sua presenza sulla griglia di partenza ha attirato l’attenzione degli appassionati, che seguono con interesse ogni suo movimento.

È che quando hai un problema, alla fine l’importante è sapersela “sgavagnare”. Ha detto così, Marco Bezzecchi, sabato sera, dopo che in giornata era caduto tre volte, i punti della Sprint Race erano volati via e Marc Marquez non aveva mancato di farglielo notare nelle interviste. Forse il data analyst di Aprilia, Matteo Frison, sarà andato a consultare il quadernetto su cui dall’inizio dell’anno scorso annota tutte le frasi e le sparate del suo pilota. Una specie di vocabolario bezzecchese-italiano. O magari non ce n’è stato bisogno, ché il senso era bello chiaro anche a chi quel verbo, “sgavagnare”, non l’aveva mai sentito. Molti nel team avranno sorriso, pur nell’amarezza della giornata storta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Un asso che mangia ai box coi suoi meccanici: così Bezzecchi si è preso l'Aprilia

