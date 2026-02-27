Francesco Bagnaia non si nasconde | Ho sbagliato io Aprilia e Bezzecchi hanno un grande vantaggio

Al termine della prima giornata del primo weekend del Mondiale 2026 di MotoGP, Francesco Bagnaia ha ammesso di aver commesso un errore, riconoscendo che Aprilia e Bezzecchi partono con un grande vantaggio rispetto agli altri. Il pilota ha parlato apertamente delle proprie difficoltà, senza nascondersi dietro a giustificazioni, e ha evidenziato la posizione delle rivali in classifica.

Francesco Bagnaia si cosparge il capo di cenere al termine della prima giornata del primo week end del Mondiale 2026 di MotoGP. A Buriram (Thailandia), il pilota italiano della Ducati ufficiale non è riuscito a ottenere un tempo nella top-10 nel corso delle pre-qualifiche, non rientrando nel novero dei centauri presenti nella Q2 di domani. Il ducatista sarà costretto a partire dalla Q1 e non potrà permettersi alcun errore e incertezza. Di sicuro, non perfetto il pomeriggio del day-1, anche perché il disturbo della pioggia ha influito nel rendimento: “Sicuramente non ho lavorato bene nei momenti giusti. Il pomeriggio è stato complicato: da subito non sono riuscito a essere competitivo. 🔗 Leggi su Oasport.it

Bezzecchi e Aprilia da record nelle prequalifiche in Thailandia: inizio horror per Bagnaia nella MotoGP 2026Bezzecchi firma il record della pista nelle prequalifiche del GP di Thailandia 2026 e trascina Aprilia.

Francesco Bagnaia ammette: Ho sbagliato io, Aprilia con Bezzecchi ha un grande vantaggioFrancesco Bagnaia si cosparge il capo di cenere al termine della prima giornata del primo week end del Mondiale 2026 di MotoGP. A Buriram (Thailandia), il ... oasport.it

MotoGP: Bagnaia, non siamo riusciti ad azzeccare il momento giusto(ANSA) - ROMA, 27 FEB - 'Nel pomeriggio non sono riuscito ad essere competitivo. Avevamo un set up diverso da provare, ma con le condizioni che ... sport.tiscali.it

E' andata a Marco Bezzecchi la prima pre-qualifica della stagione #MotoGP 2026. Aprilia come già nei test di BURIRAM si è dimostrata competitiva. secondo miglior tempo Marc Márquez, terzo tempo Fabio Di Giannantonio. Solo 15° e 16° Francesco Bagnaia - facebook.com facebook

