Ultimo step | al via opere da 180 mila euro per ammodernare il serbatoio Villa

Lario Reti Holding ha avviato i lavori di ristrutturazione e potenziamento del serbatoio Villa nel comune di Valgreghentino. L’intervento, del valore di 180 mila euro, rappresenta l’ultima fase di un progetto volto a migliorare le infrastrutture idriche della zona. Le operazioni prevedono la riparazione e l’aggiornamento delle strutture esistenti per garantire una migliore distribuzione dell’acqua.

Lario Reti Holding ha dato il via ai lavori per il rifacimento e il potenziamento del serbatoio Villa nel comune di Valgreghentino. L'intervento, finalizzato al miglioramento dell'efficienza della rete idrica locale, comporterà una completa ristrutturazione dei sistemi di pompaggio e delle.